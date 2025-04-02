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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. فرك العينين قد يكلفك بصرك

فرك العينين
فرك العينين
نهى هجرس

قد يبدو فرك عينيك بمثابة شيء غير ضار نسبيًا، ويفعل معظمنا ذلك بانتظام، سواء كنا نعاني من حمى القش أو نزلات البرد، أو نشعر بالتعب والخمول.

يُحفّز الفرك تدفق الدموع، ويُرطب العينين الجافتين، ويُزيل الغبار والمواد المُهيجة الأخرى.

فرك العينين قد يكون علاجًا أيضًا، فالضغط على مقلة العين يُحفّز العصب المبهم، ما يُبطئ معدل ضربات القلب ويُخفّف التوتر.

ومع ذلك، إذا فركت عينيك كثيرًا أو بقوة شديدة، فقد تتسبب في حدوث ضرر بعدة طرق.

العيون

ما هي الأضرار التي يمكن أن يسببها فرك عيني؟

قد يؤدي فرك عينيك إلى كسر الأوعية الدموية الصغيرة، ما يؤدي إلى احمرار العينين أو ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

عند فرك عينيك، تنتقل الجراثيم بسهولة من يديك، ما قد يؤدي إلى التهابات مثل التهاب الملتحمة. 

أحيانًا يعلق جسم غريب في العين، فتدفع الغريزة الطبيعية إلى فركه لمحاولة إزالته، إلا أن فرك العين بالجسم الغريب قد يخدش القرنية ويتلفها بسهولة.

يُعدّ فرك العين أكثر خطورةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراضٍ سابقة في العين.

قد يجد المصابون بقصر النظر التدريجي (وهو نوع من قصر النظر ناتج عن تمدد مقلة العين) أن فرك العين يُفاقم ضعف بصرهم، وبالمثل، قد يجد المصابون بالجلوكوما أن ارتفاع ضغط العين الناتج عن فرك العين يُمكن أن يُعيق تدفق الدم إلى الجزء الخلفي من العين، ويؤدي إلى تلف الأعصاب، وفي النهاية إلى فقدان البصر الدائم.

فرك العيون

أظهرت الدراسات أن فرك العين المستمر لدى الأشخاص المعرضين للإصابة قد يؤدي أيضًا إلى ترقق القرنية، حيث تضعف وتتقدم للأمام لتصبح أكثر مخروطية.

تُعرف هذه الحالة باسم القرنية المخروطية، وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى تشوه الرؤية وربما الحاجة إلى ترقيع القرنية مستقبلًا.

العيون فرك العيون مخاطر فرك العين فرك العين بشده جفاف العين

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