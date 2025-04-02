أحمد صيام: صداقة مميزة تجمع فريق عمل مسلسل «حكيم باشا»

قال الفنان أحمد صيام، إنه عمل مع الفنان مصطفى شعبان في العديد من الأعمال، وهو من الفنانين الذين يجيدون أداء الأدوار بشكل مميز.

وأضاف صيام، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي، بحضور نجوم مسلسل «حكيم باشا» في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، على شاشة قناة “الحياة”، أن “جميع فريق العمل تربطهم علاقة صداقة مميزة، وكنا في أغلب الوقت متواجدين معًا، حتى خارج التصوير”.

وكشف النجم مصطفى شعبان، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول نجاح مسلسل “حكيم باشا”، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وأكد أن كواليس مسلسل "حكيم باشا"، من البداية كانت مميزة ورائعة، مشيرًا إلى أن مخرج العمل هو من تلاميذ المخرج شريف عرفة، وهو مخرج مميز.