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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ربنا ما يكتبها على حد.. عمرو الليثي يضطر لإنهاء حلقة مصطفى شعبان لهذا السبب |شاهد

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
محمود محسن

كشف النجم مصطفي شعبان، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول نجاح مسلسل “حكيم باشا”، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، إضافة إلى تأثره بالبكاء بعد حديثه عن شقيقه الراحل.

وإليكم أبرز التفاصيل

ربنا ما يكتبها على حد.. مصطفى شعبان يدخل في حالة بكاء بعد حديثه عن شقيقه الراحل

دخل مصطفى شعبان في حالة بكاء على الهواء بعد حديثه عن شقيقه الراحل، قائلًا "ربنا ما يكتبها على حدـ وخلينا نتجاوز المرحلة دي، خاصة أنها مرحلة صعبة من عمري.

 ليقول له عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، “حقك عليا، وخلينا نديك درع التكريم على دورك في مسلسل المميز حكيم باشا، والذي عرض في رمضان الماضي”.

وبكى عندما تحدث عن علاقته بشقيقه الراحل الذي توفي مؤخرًا، مما اضطر الإعلامي عمرو الليثي إلى إنهاء الحلقة تقديرًا لمشاعره. 

مصطفى شعبان: الفنان أحمد فؤاد سليم أعطى ثقلا كبيرا لمسلسل حكيم باشا
أكد أن كواليس مسلسل "حكيم باشا"، من البداية كانت مميزة ورائعة، مشيرًا إلى أن مخرج العمل هو من تلاميذ المخرج شريف عرفة، وهو مخرج مميز.

وقال إن مشهد وفاة الأبن من أصعب المشاهد التي تم تقديمها في مسلسل "حكيم باشا"، وكان لمخرج العمل بصمة في إخراج المشهد بهذا الشكل.

 

مستمتع بوجود الفنان احمد فؤاد سليم

وتابع أنه كنت مستمتع بوجود الفنان احمد فؤاد سليم في العمل، خاصة أنه يعد من الفنانين المميزين، الذين يعطون ثقل في العمل.  

مصطفى شعبان: الدراما المصرية قدمت موسمًا متميزًا وكان هناك تنوع كبير
أكد  أن العمل الجيد بالتأكيد ينال ثقة المشاهد، مشيدًا بتواجد أبناء الصناعة من كتاب وما غير ذلك، حيث يشكلون إضافة بالتأكيد للدراما.

وقال إن الدراما المصرية هذا الموسم قدمت موسمًا متميزًا، وكان هناك تنوع كبير وتضمنت مناقشة عدد من الموضوعات الاجتماعية المتنوعة.

هناك أعمال تصلح للعرض في شهر رمضان 

وتابع  أن شهر رمضان له خاصية ووضعا خاصا.. وهناك أعمال تصلح للعرض في شهر رمضان وأخرى لا تصلح . وكنا في الماضي في عهد ممدوح الليثي يكتب على العمل الدرامي 'صالح للعرض في شهر رمضان' واختيار أعمال دون أخرى تناسب هذا الشهر والباقي يعرض في باقي العام."

مصطفي شعبان مسلسل “حكيم باشا” البكاء حالة بكاء عمرو الليثي

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