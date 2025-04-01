ربنا ما يكتبها على حد.. مصطفى شعبان يدخل في حالة بكاء بعد حديثه عن شقيقه الراحل

دخل الفنان مصطفى شعبان في حالة بكاء على الهواء بعد حديثه عن شقيقه الراحل، قائلا "ربنا ما يكتبها على حدـ وخلينا نتجاوز المرحلة دي، خاصة أنه مرحلة صعبة من عمري.

ليقول له عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، “حقك عليا، وخلينا نديك درع التكريم على دورك في مسلسل المميز حكيم باشا، والذي عرض في رمضان الماضي”.

وبكى مصطفى شعبان عندما تحدث عن علاقته بشقيقه الراحل الذي توفي مؤخرًا، مما اضطر الإعلامي عمرو الليثي إلى إنهاء الحلقة تقديرًا لمشاعره.

خلف كواليس التصوير

وتحدث نجوم مسلسل "حكيم باشا" لأول مرة خلال الحلقة عن الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها أبطال العمل.