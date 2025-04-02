الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ1.1 مليون مواطن خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 312 ألفا و756 خدمة طبية، من خلال الفرق والقوافل الطبية المتنقلة، بحانب تقديم التوعية لـ789 ألفا و467 مواطنا، من خلال فرق التوعية والتواصل المجتمعي في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 30 مارس الماضى وحتى اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الخدمات الطبية والتوعوية تأتى ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لعيد الفطر المبارك.

وأوضح أن الخدمات الطبية المقدمة شملت خدمات المبادرات الصحية الرئاسية "100 مليون صحة"، والقوافل الطبية، والتى ضمت تخصصات "الأسنان، والباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والتحاليل، وصيدلية لصرف الأدوية"، بجانب تحويل الحالات التى تستدعي تدخلات جراحية لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف “عبد الغفار” أنه تم نشر فرق التوعية والتواصل المجتمعي في الحدائق العامة والنوادي والمتنزهات ومحيط المساجد ودور العبادة، وأماكن التجمعات والميادين الرئيسية بالمحافظة، لنشر الوعى بالعادات الصحية والتغذية السليمة، فضلًا عن التعريف بخدمات المبادرات الصحية الرئاسية وأماكن تواجدها وتوجيه المواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

وأكد “عبد الغفار” استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة على مدار الساعة لمتابعة طوال فترة الأعياد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر.

ولفت "عبد الغفار" إلى انتشار سيارات الإسعاف في جميع محافظات الجمهورية، على الطرق والمحاور الرئيسية وبالحدائق والمنتزهات العامة أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، فضلًا عن 11 لانش إسعاف نهري، لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمواطنين.

ونوه إلى استمرار تقديم الخدمات الوقائية خلال أيام العطلات، وتوفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لافتاً إلى استمرار تنفيذ جميع المهام الوقائية بجميع الإدارات المعنية داخل قطاع الطب الوقائية من خلال فرق “التصدي السريع، والغرفة الوقائية، وإجراءات الحجر الصحي، وإجراءات مكافحة الأمراض المتوطنة، ومراقبة الأغذية وصحة البيئة”.

وذكر “عبد الغفار” أنه تم نشر فرق الانتشار السريع بجميع المحافظات لتقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، للتأمين الطبي والدعم الطارئ عند حدوث أزمات، لافتًا إلى توفير الخدمات الطبية التداخلية عالية الدقة لحالات الحوادث والحالات المرضية بمستشفيات الإحالة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع “عبد الغفار” أن التنسيق مستمر مع مراكز السموم بالمحافظات والغرفة المركزية للخدمات الطارئة 137 والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتقديم خدمات المشورة الطبية والتعامل الأولي مع إصابات التسمم والإحالة إلى أقرب مستشفى بها أسرة ومركز سموم، مؤكدا توافر مخزون اللقاحات والأمصال بجميع المحافظات، خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان، والكلب، بالإضافة إلى مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي.