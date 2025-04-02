جوجل تسهل إرسال رسائل البريد الإلكتروني المشفرة في Gmail للشركات

بمناسبة الذكرى الـ 21 لإطلاقه، يسعى Gmail إلى تسهيل إرسال رسائل البريد الإلكتروني المشفرة (E2EE)، خصوصًا للشركات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيمات الصارمة، بهدف تمكين المستخدمين من إرسال رسائل مشفرة بالكامل إلى أي بريد إلكتروني بسهولة تامة، دون الحاجة إلى موارد تقنية معقدة.

التحديات السابقة مع تشفير S/MIME

في السابق، كان إعداد البريد الإلكتروني المشفر يتطلب جهودًا كبيرة من فرق تقنية المعلومات (IT)، نظرًا لتعقيدات بروتوكول S/MIME والحلول الاحتكارية الأخرى، حيث كان يتعين على فرق IT شراء وإدارة الشهادات الرقمية وتوزيعها على المستخدمين، إلى جانب إجبار المستخدمين النهائيين على التحقق مما إذا كان لديهم هم والمستلمون بروتوكول S/MIME مفعل، وهو أمر نادر الحدوث، ما يؤدي إلى عمليات تبادل معقدة للشهادات قبل إمكانية إرسال الرسائل المشفرة.

كيفية تفعيل التشفير الشامل الجديد في Gmail؟

للاستفادة من هذه الميزة، يجب على الشركات استخدام Client Side Encryption (CSE) ضمن خطط Google Workspace Enterprise Plus مع إضافة Assured Controls، حيث يتم تشفير الرسائل باستخدام مفاتيح تحكم خاصة بالشركات، غير متاحة لخوادم جوجل، ما يعزز خصوصية البيانات.

طريقة استخدام التشفير الجديد

بمجرد تفعيل الميزة، سيتمكن المستخدمون من الضغط على أيقونة القفل عند إنشاء رسالة جديدة، وسيتحول نافذة البريد إلى اللون الأزرق، ما يشير إلى أن الرسالة ستكون مشفرة بالكامل.

إذا كان المستلم يستخدم Gmail (سواء حساب شخصي أو مؤسسي)، فسيتم فك تشفير البريد تلقائيًا، ما يتيح له قراءته والرد عليه بشكل طبيعي.

أما إذا كان المستلم يستخدم خدمة بريد إلكتروني أخرى، فسيحصل على رابط لمعاينة الرسالة المشفرة عبر إصدار مقيد من Gmail، حيث سيتمكن من قراءتها والرد عليها عبر حساب ضيف على Google Workspace.

التوسع في الميزة وإطلاق ميزات أمنية جديدة

بدءًا من اليوم، يمكن للشركات التسجيل في الإصدار التجريبي لإرسال رسائل مشفرة داخل نطاق مؤسساتهم، ومن المتوقع أن يتمكن المستخدمون من إرسال رسائل مشفرة لأي بريد Gmail خلال الأسابيع القادمة، وبحلول نهاية العام، سيكون بالإمكان إرسال رسائل E2EE لأي بريد إلكتروني عبر رابط أو دعوة.

إلى جانب ذلك، أعلنت جوجل عن إتاحة ميزات أمنية جديدة في Gmail، تشمل تصنيف الرسائل وفقًا لمستويات الأمان، تفعيل وضع CSE الافتراضي، وأدوات لمنع فقدان البيانات (DLP)، ونموذج ذكاء اصطناعي جديد للحماية من التهديدات الإلكترونية.