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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | حماس ترفض الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن هدنة غزة وترامب يعلن طوارئ تجارية ويفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن مصير ماسك

وصف البيت الأبيض الأربعاء تقريرا لصحيفة "بوليتيكو" بشأن مغادرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لمنصبه الحكومي قريباً، بأنه "هراء".

الأوروبيون يرفضون الحرب التجارية بعد إعلان ترامب "الاستقلال الاقتصادي"

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين موجة من الانتقادات الأوروبية، حيث وصف القرار بأنه خطوة نحو تحقيق "استقلال اقتصادي" لبلاده.

سوريا .. شهداء وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا| فيديو

أفادت وسائل إعلام سورية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.

هددت بـ رد قاس.. إسرائيل تحذّر من تغيير التوازن العسكري في سوريا

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، جولة مفاجئة في جنوب لبنان، حيث كشف عن رسالة وجهتها إسرائيل إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر الغارات الأخيرة في سوريا، في وقت قالت فيه وسائل إعلام عبرية إنها رسالة تتضمن تهديداً لدمشق وأنقرة.

حماس ترفض الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن هدنة غزة

رفضت حركة حماس، أمس الأربعاء، الاقتراح الأخير الذي قدّمته إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين بهدف استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين، بحسب ما أكّد مسؤولان في الحركة لوكالة فرانس برس.

أول تعليق من سوريا بعد القصف الإسرائيلي العنيف على أراضيها

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في أنحاء البلاد، معتبرةً أنها تأتي في إطار محاولة لتطبيع العنف وتقويض جهود التعافي، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

ترامب يعلن طوارئ تجارية ويفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول.. تفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

المكسيك: لن نرد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم، الأربعاء، إن بلادها لا تخطط لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية.

تحملوا الضربة.. أمريكا تحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب

حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، دول العالم أجمع من الردّ على الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".


الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية: تنمر اقتصادي وسنرد بالمثل

قالت وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول في العالم "تنمر اقتصادي"، مؤكدةً أن بكين سترد بالمثل.

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