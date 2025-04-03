مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة للأونروا

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا سافرًا على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، خاصة في ظل الأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها الدولة الشقيقة.

وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشددة على أهمية إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، باعتبارها إطارًا قانونيًا ملزمًا.

إدانة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الطبية والوكالات الأممية في غزة

كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ووصفت هذا الاستهداف بأنه خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يعكس استمرار إسرائيل في نهجها العدواني دون أي رادع دولي.

وأكدت مصر رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الإنسانية والطبية والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية، معتبرةً ذلك دليلًا واضحًا على عدم اكتراث إسرائيل بالقانون الدولي، وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها وسط صمت دولي مخزٍ.

وفي هذا السياق، دعت مصر الأطراف الدولية الفاعلة إلى التخلي عن ازدواجية المعايير، واتخاذ مواقف حازمة من شأنها وضع حد للتجاوزات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي والمواثيق الأممية.