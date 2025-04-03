الإمارات تعلن عن موعد عيد الأضحى وأيام الإجازة

أعلنت الإمارات اليوم الخميس أن عيد الأضحى يحل يوم الجمعة الموفق السادس من يونيو 2026.

موعد عيد الأضحى في الإمارات

وجاء الإعلان على لسان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بحسب ما أوردته موقع "الإمارات اليوم" الإخباري.

وأوضح المسئول الإماراتي ان هلال شهر ذي الحجة سيولد يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 الساعة 07:02 بتوقيت الامارات، وسيكون مع مغيب الشمس بعمر يقارب 12 ساعة، و يظل فوق الافق قرابة 38 دقيقة بعد غروب الشمس ، ولذلك فرؤيته واردة مساء ذلك اليوم.

وأضاف الجروان أن وفقا لما سبق سيكون يوم الاربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وبالتالي سيكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية، مع الاخذ بالاعتبار بأن مواعيد المواسم الدينية يتم إعلانها وفق الضوابط الشرعية من الجهات المختصة .

جدير بالذكر أنه حسب قرار مجلس الوزراء الإماراتي، فإن أيام الاجازات تكون يوم وقفة عرفة، 9 ذي الحجة، واجازة عيد الأضحي ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ذي الحجة.