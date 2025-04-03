آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 3-4-2025

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس بمقدار قرشين اثنين في المتوسط وذلك خلال أول أيام عمل البنوك بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في معظم البنوك منها " مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

وأخيرا بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية مسجلا بذلك نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.