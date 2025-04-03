انفجارات ضخمة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة الكسوة جنوب دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم الخميس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على مدينة الكسوة، جنوب العاصمة السورية دمشق.

وكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على سوريا ليلاً، معلنا أن هذه الهجمات بمثابة تحذير للحكام الجدد في دمشق، متهمةً حليفتها تركيا يوم الخميس بمحاولة تحويل البلاد إلى محمية تركية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع دخول طائرات حربية للعدو الإسرائيلي الأجواء السورية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار على قواته في منطقة تسيل جنوب سوريا مساء الأربعاء.