بحضور نجوم الفن.. وصول جثمان زوجة نضال الشافعي لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل جثمان الفنانة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، إلى مسجد بهجت بدريم لاند، لصلاة الجنازة عليها، والتي وافتها المنية أمس.

وحرص على الحضور كل من أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمطرب سعد الصغير، وداليا مصطفى وحمزة العيلى، ومدحت تيخا، وبعض الأقارب والأصدقاء.



ورحلت عن عالمنا امس الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ويستقبل الفنان نضال الشافعي واجب العزاء في زوجته، غدًا السبت، في مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، مدخل زايد 2000 بميدان إسبكترا.

آخر أعمال نضال الشافعي:

وفي سياق آخر، شارك نضال الشافعي في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل الأميرة ضل حيطة، مع الفنانة ياسمين صبري، حيث تنقلب حياة «زينب» بشكل مفاجئ بعد زواجها، وتحدث العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة.



يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي، سلوى عثمان، مها نصار، غفران محمد، عابد عناني، عزت زين، هند عبد الحليم.