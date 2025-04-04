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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في غياب صلاح ومرموش.. فيرنانديز يفوز بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
محمد السعيد

توج البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس الماضي.

وقالت رابطة البريميرليج في بيان: “فاز برونو فيرنانديز بالجائزة لأول مرة منذ ديسمبر 2020 ليحتل المركز الثالث في التصنيف التاريخي”.

وأضاف البيان: “هذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في الشهر، لكنها المرة الأولى منذ خمس سنوات، بعد أن حصل على جوائزه الأربع السابقة في عام 2020، عندما تم تكريمه في فبراير ويونيو ونوفمبر وديسمبر”.

فيرنانديز يعادل إنجاز روني

تابع: “بفضل نجاحه الأخير، أصبح فرنانديز يحتل المركز الثالث في قائمة الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور إلى جانب واين روني وروبن فان بيرسي ، وبفارق هدفين خلف هاري كين وسيرجيو أجويرو ومحمد صلاح ، حيث حصل كل منهم على سبعة ألقاب”.

وكانت قائمة المرشحين شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومواطنه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وضمت القائمة كلا من:
برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - نيكولا ميلينكوفيتش وأنطوني إيلانجا  ( نوتينجهام فورست) - ديكلان رايس  (أرسنال) - يان باول (برايتون) جيان بيليجاردي (وولفرهامبتون).


 

برونو فيرنانديز لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد محمد صلاح عمر مرموش

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