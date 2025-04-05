أكسيوس: نتنياهو قد يناقش خلال زيارته واشنطن مع ترامب إمكانية ضرب منشآت نووية إيرانية

أفاد موقع أكسيوس، أن هناك توقعات بأن يزور نتنياهو البيت الأبيض يوم الإثنين، وفقا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح موقع أكسيوس، أن نتنياهو قد يناقش خلال زيارته واشنطن مع ترامب إمكانية ضرب منشآت نووية إيرانية حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وفي سياق آخر، ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الوضع في غزة وتحرير الرهائن والرسوم الجمركية، وذلك عقب سياسة تعريفات جمركية شاملة أعلنتها واشنطن.

وتواجه صادرات سلع إسرائيلية غير محددة إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، رسوما جمركية بنسبة 17%.