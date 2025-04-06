قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يُجهّز 80 مليون جنيه «كاش» للإبقاء على زيزو.. وينتظر «معجزة» للتجديد
بلمسة ملكية.. أسما إبراهيم تتألق في سباق الخيول العالمي بحضور بن راشد
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
ياسر ريان: زيزو سيستمر مع الزمالك.. والأهلي سيصعد لنصف نهائي أبطال إفريقيا
إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خوفًا من توثيقهما تجاوزات الجيش والشرطة
بعثة الأهلي تصل نواكشوط استعدادًا لموقعة الهلال السوداني في دوري الأبطال|شاهد
كشف غموض إنهاء حياة مُسنّة على يد عاطل داخل شقتها بالإسماعيلية | تفاصيل
قائد الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لأي مواجهة لكننا لن نبدأ الحرب
خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع نجم الزمالك
الأهلي على أعتاب صفقة هجومية قوية .. إعلامي يكشف التفاصيل
مي عمر: مسلسل أش أش أكبر تحدٍ في مسيرتي الفنية .. وهذا سر النجاح|فيديو
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 6-4-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته

زوجته ساعدته على التحرش.. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
زوجته ساعدته على التحرش.. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
إسلام دياب

أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بأسيوط عن مفاجآت مثيرة بواقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.

واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.

كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة. 

كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.

وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.

النيابة الإدارية تحقيقات النيابة الإدارية معلم أول دراسات اجتماعية مدرس إعدادي تحرش مخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

إلغاء تصريح أنوثة كوتة بعد واقعة نمر طنطا

بعد واقعة نمر طنطا .. الثقافة تلغي تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض بعد 24 ساعة من اختفائها | شاهد

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

بالصور

أسما إبراهيم تتألق في إطلالة ملكية خلال كأس دبي العالمي للخيول| صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

ماذا يحدث لمعدتك عند الإفراط في تناول الترمس؟

مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس

فى اجواء مبهجة .. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم

جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة سكرتير عام محافظة الدقهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جيهان الشماشرجي

اشتغلت قهوجيه وجواهرجية .. جيهان الشماشرجي تكشف عن مهن عملت بها قبل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد