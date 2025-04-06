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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث مع رئيس شعبة الأدوات الصحية توطين الصناعة وزيادة الصادرات

أيمن العشري يبحث مع رئيس شُعبة الأدوات الصحية
أيمن العشري يبحث مع رئيس شُعبة الأدوات الصحية
ولاء عبد الكريم

بحث أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة اليوم الأحد مع فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية سبل توطين الصناعة في هذا القطاع وزيادة الصادرات به طبقًا لتوجهات الدولة بتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في قطاع الأدوات الصحية.


وقال "العشري" إن خطة الغرفة تستهدف السعي لتوطين الصناعات في الأنشطة المختلفة في ظل توجهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة والسعي لجذب مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويًا.


وكشف رئيس غرفة القاهرة إنه سيتم الإعلان عن اجتماع موسع يضم كافة الشُعب التجارية بالغرفة في الأنشطة المختلفة لبحث سبل التطوير والتنمية ومقترحات توطين الصناعات وزيادة الصادرات المصرية ، لافتًا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم توجيه الدعوة للشُعب التجارية لحضور الاجتماع ، والإعلان عن موعده رسميًا لمناقشة خطة كل شُعبة ورؤيتها لتطوير وتنمية قطاعها وكيفية فتح أسواق تصديرية جديدة ، وما المطالب والمقترحات التي تُحقق ذلك من وجهة نظر منتسبي كل شُعبة.


من جانبه أشاد فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بمساندة أيمن العشري للشُعب التجارية بالغرفة من أجل تحقيق خطة الغرفة طبقًا لمستهدفات الدولة فيما يتعلق بتعميق الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية في كل قطاع بشكل عام وفي قطاع الأدوات الصحية بصفة خاصة.
وأعرب "عبد الجليل" عن تفاؤله للمرحلة القادمة في ظل المساندة القوية من "العشري" ووقوفه خلف الشُعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات ومناقشة مطالبها ومقترحاتها من أجل تسهيل عملية توطين الصناعة ، وضخ استثمارات جديدة تؤدي في النهاية إلى إيجابيات كثيرة ومتنوعة منها التوسع في الإنتاج محليًا وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ومساندة ملف التصدير الذي نسعى جميعًا إلى تحقيق مستهدف الدولة بزيادته.
وتابع رئيس شُعبة الأدوات الصحية : أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة رجل صناعة وهو ما يتماشى مع تطلعات الدولة الحالية بتوطين الصناعة المصرية ، وهذا بالتأكيد سينعكس على كافة القطاعات بالغرفة ،ومن ثَمَّ على التنمية الشاملة لاقتصادنا القومي.

الغرفة التجارية الصناعة الصادرات تعميق الصناعة

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