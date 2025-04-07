بمواصفات ممتازة.. إليك أفضل هاتف من موتورولا

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف موتورولا Edge 60 Pro ويتصدر هاتف Edge 60 Pro قائمة الهواتف المتاحة فهو يأتي مزود بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بجوانب منحنية، وتصميم مميز لسلسلة هواتف Edge من موتورولا.

مواصفات هاتف Edge 60 Pro

تتميز شاشة الهاتف بدقة 1.5K وهي فائقة الوضوح، وتحتوي على ماسح بصمات الأصابع أسفلها و يبدو الهاتف، بحواف دقيقة وكاميرا سيلفي في المنتصف.

على الجانب الآخر، يأتي هاتف Edge 60 Pro بسمك 7.25 مم فقط ووزن 188 جرامًا.

هاتف موتورولا إيدج 60 برو



يعمل هاتف Edge 60 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 8350 بتردد أقصى يبلغ 3.35 جيجاهرتز وستتضمن خيارات الذاكرة 8/12/16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع سعة تخزين 128/256/512 جيجابايت و1 تيرابايت.

البطارية والكاميرات

يبدو أن موتورولا تُحرز تقدمًا ملحوظًا في بطارية هاتف Edge 60 Pro. فهو يضم بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، أي أكثر بـ 1500 مللي أمبير/ساعة من بطارية الإصدار السابق.

مع تحسن أداء البطارية، يأتي هاتف موتورولا ليدعم الشحن السريع بقوة 125 واط ويُفترض أن يكون هذا أكثر من كافٍ لشحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة وقد يأتي الهاتف بعدسة مقربة مع تقريب بصري 3x في المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل و لم تؤكد موتورولا موعد الإطلاق بعد.