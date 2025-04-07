قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفأجاة بشأن مبارأة القمة
قمة ثلاثية في القاهرة.. الرئيس السيسي يستقبل ماكرون والملك عبد الله لبحث ملفات المنطقة
إعلام إسرائيلي: الجنائية الدولية طلبت من المجر اعتقال نتنياهو قبل وصوله بساعات
11 سببا لتغيير عداد الكهرباء القديم وتركيب أبو كارت
هل صيام الست من شوال كل إثنين وخميس له نفس ثواب صومها متتابعة؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 إبريل 2025.. تراجع ملحوظ
حدث ليلا| 17 قتـ.ـيلا جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة.. خريطة فصل الكهرباء اليوم في كفر الشيخ…قفشة يطلب عقد جلسة مع الخطيب
أخبار العالم| غارات جوية أمريكية جوية على اليمن.. مصرع قيادي حوثي بارز.. وانخفاض كبير في سعر الذهب بسبب رسوم ترامب
احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب في تعطيل حركة المرور طبقا للقانون
يوم تاريخي في مصر| هل يحصل الموظفون على إجازة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير؟
أخبار التكنولوجيا| زوكربيرج وبيزوس وإيلون ماسك يخسرون مليارات الدولارات بسبب ترامب.. 7 تطبيقات أندرويد شهيرة يجب حذفها فورا
أحمد موسى ينفعل على الهواء.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| أهم أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات ممتازة.. إليك أفضل هاتف من موتورولا

هاتف Edge 60 Fusion
هاتف Edge 60 Fusion
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف موتورولا Edge 60 Pro ويتصدر هاتف Edge 60 Pro قائمة الهواتف المتاحة فهو يأتي مزود بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بجوانب منحنية، وتصميم مميز لسلسلة هواتف Edge من موتورولا.

مواصفات هاتف Edge 60 Pro

 تتميز شاشة الهاتف بدقة 1.5K وهي فائقة الوضوح، وتحتوي على ماسح بصمات الأصابع أسفلها و يبدو الهاتف، بحواف دقيقة وكاميرا سيلفي في المنتصف. 

على الجانب الآخر، يأتي هاتف Edge 60 Pro بسمك 7.25 مم فقط ووزن 188 جرامًا.

هاتف موتورولا إيدج 60 برو


يعمل هاتف Edge 60 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 8350 بتردد أقصى يبلغ 3.35 جيجاهرتز وستتضمن خيارات الذاكرة 8/12/16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع سعة تخزين 128/256/512 جيجابايت و1 تيرابايت.

البطارية والكاميرات

يبدو أن موتورولا تُحرز تقدمًا ملحوظًا في بطارية هاتف Edge 60 Pro. فهو يضم بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، أي أكثر بـ 1500 مللي أمبير/ساعة من بطارية الإصدار السابق.

مع تحسن أداء البطارية، يأتي هاتف موتورولا ليدعم الشحن السريع بقوة 125 واط ويُفترض أن يكون هذا أكثر من كافٍ لشحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة وقد يأتي الهاتف بعدسة مقربة مع تقريب بصري 3x  في المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل و لم تؤكد موتورولا موعد الإطلاق بعد.

هاتف Edge هاتف Edge 60 Pro هاتف موتورولا إيدج 60 برو شاشة OLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة جديدة.. زيزو يوقع للأهلي على 4 نسخ من عقود اتحاد الكرة

متهم _ صورة أرشيفية

الغيرة تحول الفرح لمأتم .. قاعود يقـ.ـتل شقيقه قبل زواجه بأسبوعين في أسيوط

الرئيس السيسي وماكرون

الرئيس السيسي يصطحب الرئيس الفرنسي في جولة بالقاهرة| صور

الذهب

ارتفاع أم انخفاض؟.. رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال هذا العام

أسعار الدواجن

نزلت 18 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

زيزو رايح جاي .. بصلة لاعب القلعة البيضاء تتجه نحو الزمالك من جديد

زيزو رايح جاي .. بوصلة لاعب القلعة البيضاء تتجه نحو الزمالك من جديد

سيرتفع أم سينخفض؟ توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام

سيرتفع أم ينخفض؟ توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام

الرئيس السيسي وماكرون

جولة في شوارع القاهرة| السيسي وماكرون يصافحان المواطنين

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي عن الزمالك: النادي الأعظم في مصر والأكبر في أفريقيا

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد يفاجئ الزمالك بطلب جديد

عمرو سلامة

مخرج شهير لزيزو: لو رحت الأهلي هتبقي خنتنا

فيديو

تصريحات اللواء سمير فرج

مصر مستعدة والاحتلال قلقان.. سمير فرج يكشف مخططات إسرائيل في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد