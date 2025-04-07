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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة تفتح تحقيقًا موسعًا في واقعة إنهاء حياة شاب بالمحلة وتستعجل تقارير الطب الشرعي

الشاب أحمد مرجان ضحية الغدر بالمحلة
الشاب أحمد مرجان ضحية الغدر بالمحلة
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بسرعه استعجال كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة وفاة الشاب "احمد مرجان" رميا بالرصاص أثناء سيره بشاره البحر بمدينة المحلة.

استعجال التقارير الفنية 


كما وجه المحامي العام بأهمية استعجال التقارير الفنية من كافة الجهات وعلي رأسها هيئة الطب الشرعي والأدلة الجنائية لاستكمال إجراءات الكاملة قبيل إحالة المتهم "محمد سعد المهيلي" لارتكابه واقعة إنهاء حياة الشاب باستخدام سلاح ناري داخل عمله وبالطريق العام.
وكان قاض المعارضات بمحكمة أول المحلة جدد حبس المدعو "محمد سعد المهيلي" المدرس المتهم بإنهاء حياة الشاب أحمد مرجان  نجل صاحب مأكولات شهير بالمحلة 15 يوما علي ذمة التحقيقات عدة مرات لحين الاطلاع علي تقرير الطب الشرعي وأخذ أقوال شهود عيان .

قرار عاجله لجهات التحقيق 

وكشفت جهات التحقيق أن مرتكب واقعة قتل نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه شهيرة ارتكب واقعته وترصده حال سيره بطريق العام جراء خلافات سابقة مع أسرة الضحية خلال 4 أشهر الماضية  باستخدام الأسلحة النارية وضبط بمعرفة الجهات الأمنية وعرض علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .

وكانت  النيابة العامة بنيابة اول المحلة تحت المستشار محمد هيبة وكيل النيابة  وجهت بالحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستكمال سماع أقواله في واقعة انهاء حياه نجل صاحب مطعم المأكولات.


وكان  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل مع المتهم "محمد .س .ا" 47 سنة مدرس بالتعليم الفني بارتكاب واقعة إنهاء حياة الشاب "احمد مرجان " رميا بالرصاص أثناء سيره بالطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما قررت  النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان .

وباشرت جهات التحقيق دورها في سماع أقوال المتهم بإنهاء حياة الشاب وامرت بمصادرة السلاح المضبوط وسرعة إنهاء تصاريح دفن الشاب وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته .

جهود أمنية 

وكان محيط مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت وقت وقوع الجريمة احتشاد المئات من الأسر والعائلات أمام المشرحة عقب مقتل نجل صاحب مطعم ماكولات شهير وإصابة زميله بطلقات نارية علي أيدي نجل "م.ا" بشوارع المدينة العمالية .

كما استمرت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة نجل صاحب مطعم مأكولات شهير رميا بالرصاص أثناء سيره بطريق العام أمام نادي 23 يوليو بمنطقة البندر وتمكن الأهالي من ضبط المتهم بعد مطارده بطول شارع البحر الرئيسي وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة .

في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري "طبنجه" عقب انهاءه حياه زميله أثناء سيره بشوارع المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول الشاب "احمد مرجان " 23 سنة مصاب بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارىء مستشفي المحلة العام. 
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفي العام .
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجه" وتم التحفظ على المضبوطات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

المحامي العام طنطا قضية الشاب أحمد مرجان حبس المتهم إنهاء حياته استعجال التقارير الفنية

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