طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، ليشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون العظمي بالقاهرة والوجه البحري 35 درجة ، والسواحل الشمالية 23 ،وشمال الصعيد 38 ،وجنوب الصعيد 40 .



ونوهت هيئة الرصاد الجوية ،عن نشاط رياح بـ طقس اليوم الثلاثاء ، على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ،على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

طقس اليوم الثلاثاء



وعن حركة الملاحة البحرية ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون هناك اضطراب على خليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من 40:60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.



أفادت أن يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، فيما يشهد طقس غدا الأربعاء انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 17

العاصمة الإدارية 36 16

6 أكتوبر 36 16

بنهــــا 36 17

دمنهور 35 16

وادي النطرون 35 16

كفر الشيخ 34 16

المنصورة 35 16

الزقازيق 36 17

شبين الكوم 35 16

طنطا 35 16

دمياط 32 17

بورسعيد 34 18

الإسماعيلية 37 17

السويس 36 17

العريش 37 19

رفح 36 18

رأس سدر 35 16

نخل 36 14

كاترين 27 10

الطور 37 22

طابا 33 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 26 15

العلمين 23 14

مطروح 21 13

السلوم 23 13

سيوة 29 16

رأس غارب 31 20

الغردقة 33 20

سفاجا 33 20

مرسى علم 34 21

شلاتين 34 24

حلايب 31 25

أبو رماد 33 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 37 18

بني سويف 38 19

المنيا 38 19

أسيوط 39 18

سوهاج 39 20

قنا 39 22

الأقصر 40 22

أسوان 40 23

الوادي الجديد 39 22

أبو سمبل 39 21