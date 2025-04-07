أخبار التوك شو.. ماكرون: شكرًا على استقبالنا في حي قديم عزيز على قلوبكم.. وتفاصيل حالة الطقس في مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة،نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

لقطات تذكارية تجمع الرئيس السيسي وماكرون وعبدالله الثاني قبل انطلاق قمة القاهرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات تذكارية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الاتحادية.



ماكرون: شكرًا على استقبالنا فى حى قديم عزيز على قلوبكم

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن الاستقبال في مصر،قائلا:شكرا على استقبالنا "في حي قديم عزيز على قلبكم"، مشيرًا إلى جولتهما أمس بحي الحسين وخان الخليلي في القاهرة، كما أبدى سعادته باستقبال الوفد المرافق.



الولايات المتحدة تجني مليارات الدولارات أسبوعيا بعد فرض الرسوم الجمركية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الولايات المتحدة تجني مليارات الدولارات أسبوعيا بعد فرض الرسوم الجمركية.



الرئيس السيسي: تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط سيظل بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية دون تسوية عادلة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.



ماكرون: مصر شريك استراتيجي لفرنسا في المنطقة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بوجوده في "هذه البلد العظيمة"، مؤكداً أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لفرنسا في المنطقة.



ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم

حذرت منار غانم، المتحدثة باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق من مصر، مع نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



بعد رسوم ترامب الجمركية.. خبير: الاقتصاد الأمريكى ينتظر موجة تضخمية الفترة المقبلة

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادى، إن هناك حالة من التصاعد في ردود الأفعال على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية بفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50%، والتى ستضر السوق الأمريكية، ولا توجد دولة تنتج منتجًا محليًا بمواد محلية خالصة ،وهناك تعاون بين دول العالم لتبادل المنافع.



قمة القاهرة الثلاثية.. خطوة مهمة لوقف العدوان ودعم غزة

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدعوة من الجانب المصري.



ارتفاع درجات الحرارة ورياح خماسينية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأيام القادمة تقلبات جوية ورياح خماسينية، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي صحراوي مصحوب بكتل هوائية ساخنة ومحمّلة بالأتربة منذ يوم أمس.



أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

يرصد موقع صدي البلد الإخباري اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة من البنك الأهلي المصري.



أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 إبريل 2025.. تراجع ملحوظ

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 استقرارًا نسبيًا بعد الانخفاض الأخير الذي سجلته الأسعار محليًا وعالميًا، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بنحو 55 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة.