وزير السياحة والآثار: الشعب المصري أمن زيارة الرئيس السيسي وماكرون بخان الخليلي

قال شريف فتحى وزير السياحة والآثار، أننا شهدنا حالة من الرقي الأمني لتأمين زيارة أيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ،لمنطقة الحسين،إلا أن الرئيس السيسي وضيفة ماكرون كانا في حالة تأمين من الشعب المصري .

أوضح وزير السياحة والاثار ، خلال لقائه مع عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على فضائية mbc ،أن ماشهدتة من حالة حب الشعب المصري للرئيس السيسي وإصرارهم على القاء التحية والسلام على الرئيسين ،جعلتني أرى هذا المشهد لأتعمق فيه .

وزير السياحة والآثار



أضاف وزير السياحة والآثار ، إلى أن إنطلاق زيارة الرئيسين بـ الحسين ،كانت بمسافة لطول الشارع وسط تواجد كثيف من المصريين على الجانبين.



تابع قائلا : ان الرئيس ماكرون وصل من المطار متوجها لزيارة المتحف المصري الكبير ،مؤكدا لدية شغف كبير ،وكان يتوقف عند كل قطعة اثرية متسائلا، عن كافة التفاصيل لافتا أن لولا ارتباطة بمواعيد كانت امتدت زيارته للمتحف لتصل الي ثلاث ساعات.



وأبدي الرئيس الفرنسي ومرافقية ،اعجابة بالمتحف والعرض المتحفي وتفاصيلة ،وتصميمة ، لافتا أن ماشهدناه كان برنامج فى قلب مصر الذى محتضنا الزيارة .

