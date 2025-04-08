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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق الفنانات في علاج شيخوخة البشرة

الشيخوخة
الشيخوخة
ريهام قدري

الشيخوخة عملية طبيعية، ومع أنها أمرٌ يجب تقبله، فمن الطبيعي أيضًا أن نرغب في الحفاظ على بشرة صحية وشابة.

وظهرت تطورات كبيرة  في طب الأمراض الجلدية، حيث أصبحت العلاجات غير الجراحية يستخدمها الكثير من النساء والمشاهير وتساعد في تقليل علامات الشيخوخة الظاهرة، وتحسين ملمس البشرة، وتعزيز إشراقتها، كل ذلك دون الحاجة إلى إجراءات جراحية.


1. البوتوكس: ينعم الخطوط الدقيقة والتجاعيد

لا يزال البوتوكس من أشهر العلاجات وأكثرها فعاليةً في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد الناتجة عن تعابير الوجه المتكررة، مثل تجاعيد العين، وخطوط العبوس، وخطوط الجبهة، ويُساعد البوتوكس، من خلال إرخاء العضلات الكامنة مؤقتًا، على تنعيم التجاعيد الديناميكية، مما يمنح الوجه مظهرًا أكثر نضارة واسترخاءً.

نصيحة: فكر في البدء في استخدام البوتوكس في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينيات من عمرك كإجراء وقائي لتأخير تكوين التجاعيد العميقة.

الحشوات الجلدية

مع التقدم في السن، يفقد الوجه الكولاجين والدهون وحمض الهيالورونيك بشكل طبيعي، مما قد يؤدي إلى فقدان الحجم وترهل الجلد وظهور فراغات. 

تساعد الحشوات الجلدية على استعادة الحجم المفقود، وتنعيم الخطوط العميقة، وتحسين ملامح الوجه، سواءً برفع الخدين، أو تكبير الشفاه، أو تنعيم طيات الأنف الشفوية (خطوط الضحك).

الشيخوخة علامات الشيخوخة الظاهرة التجاعيد الكولاجين

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