iOS 19 .. مميزات متوقعة في التحديث الجديد لهواتف آيفون

تستعد شركة Apple لإطلاق نظام تشغيل iOS 19 في سبتمبر 2025، وسط ترقب واسع من المستخدمين والمطورين على حدٍ سواء، بعد النجاحات التقنية التي حققتها مع iOS 18 وميزة "الذكاء الاصطناعي من Apple" (Apple Intelligence).

ووفقًا لتسريبات موثوقة من مواقع مثل MacRumors و9to5Mac ومطوري النسخ التجريبية، فإن iOS 19 يُتوقع أن يُحدث قفزة نوعية في التصميم والأداء، مع دمج ميزات مستوحاة من VisionOS وتحسينات شاملة على المساعد الذكي Siri وتجربة الصوت عبر AirPods.

تصميم مستوحى من VisionOS

يبدو أن Apple تخطط لثورة في التصميم البصري لنظام iOS 19، مستلهمة من واجهة VisionOS الخاصة بنظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro.

من بين أبرز المزايا المتوقعة، تأثيرات شفافية ديناميكية، بالاضافة إلى زوايا دائرية أكثر سلاسة، علاوة على عمق بصري في ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

قد تشهد شاشة القفل تطورًا جديدًا مع عناصر تفاعلية ذكية (Widgets) تتأثر بالإضاءة أو الحركة، ما يعكس اهتمام Apple بجعل تجربة التنقل أكثر سلاسة وغمرًا. وتشير التسريبات إلى خلفيات متعددة الطبقات تمنح إحساسًا ثلاثي الأبعاد دون التأثير على وضوح النصوص.

Siri الذكية مساعد شخصي متطور بفضل Apple Intelligence

بعد التطوير الملحوظ في Siri ضمن iOS 18.1، تُخطط Apple لجعل Siri أكثر ذكاءً وتفاعلاً في iOS 19 من خلال، فهم أفضل للغة الطبيعية، قراءة محتوى الشاشة واقتراح الإجراءات تلقائيًا (مثل الرد على الرسائل أو جدولة المواعيد).

بالإضافة إلى تكامل أوسع مع تطبيقات الطرف الثالث، مما يسمح بتنفيذ أوامر معقدة داخل التطبيقات مثل حجز سيارة أجرة أو تحرير الصور.

وقد تنافس Siri مساعد Google الجديد Gemini، مع تركيز Apple على حماية الخصوصية من خلال المعالجة المحلية للبيانات دون الحاجة إلى السحابة، وهو توجه رئيسي في عام 2025.

صوتيات أكثر ذكاءً تحديثات جوهرية لتجربة AirPods

يتوقع أن تقدم iOS 19 تحسينات مبتكرة على تجربة AirPods، من بينها، ميزة الصوت التكيفي التي تغير خصائص الصوت تلقائيًا حسب البيئة المحيطةوميزة دعم إيماءات الرأس للتحكم في التشغيل (للجيل الثاني من AirPods Pro فما فوق)، بالإضافة إلى ميزة نقل سلس للمحتوى الصوتي بين الأجهزة (مثلاً، إيقاف بودكاست على iPhone واستكماله من HomePod بلمسة واحدة).

علاوة على ميزة تحسين عمر البطارية باستخدام تقنيات تعلم الآلة لفهم نمط الاستخدام وتوفير الطاقة.

تعدد المهام وتطورات بيئة التطبيقات

لأول مرة، قد يشهد iPhone ميزة تقسيم الشاشة (Split Screen)، بدءًا من الأجهزة الأكبر حجمًا مثل iPhone 16 Pro Max، مع إمكانية تغيير حجم نوافذ التطبيقات لتسهيل الإنتاجية.

وتشمل الميزات المحتملة أيضًا، تحويل مجلدات الشاشة الرئيسية إلى مجموعات ذكية تُرتب تلقائيًا حسب توقيت الاستخدام، بالاضافة إلى مكتبة التطبيقات (App Library) ستستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات مخصصة قبل أن يبدأ المستخدم في البحث.

خصوصية أكبر وأداء أعلى

كعادتها، تحافظ Apple على التزامها بأعلى معايير الخصوصية، ومن المنتظر أن يتضمن iOS 19، توسع في تقنيات المعالجة على الجهاز (On-Device Processing) دون إرسال البيانات إلى السحابة، ويتضمن ايضًا عناصر تحكم دقيقة في شفافية تتبع التطبيقات، تتيح للمستخدم حظر أنواع محددة من البيانات لكل تطبيق، بالاضافة لإلى وجود تحسينات في الأداء والبطارية مدعومة بمعالج A19 في iPhone 17، مع إدارة ذكية للطاقة ترتكز على الذكاء الاصطناعي.

نظرة مستقبلية iOS 19 بداية لعصر جديد من التفاعل الذكي

يمثل iOS 19 خطوة استراتيجية لـ Apple في توحيد التجربة بين أجهزة iPhone ونظارة Vision Pro، مع دمج الذكاء الاصطناعي في صميم كل تفاعل.

من Siri الذكية إلى تصميم واجهة أقرب للواقع، ومن مرونة تعدد المهام إلى خصوصية لا تضاهى، يبدو أن Apple تضع معايير جديدة لما يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي في عام 2025 وما بعده.