ببطارية جبارة ومواصفات مذهلة.. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات الأذن اللاسلكية LinkBuds Fit WF-LS910N من شركة سوني والتي تم طرحها في الهند بسعر 18,990 روبية هندية أي حوالي 221 دولارًا أمريكيًا .

تتميز سماعات LinkBuds Fit WF-LS910N بخفة وزنها، إذ يبلغ وزنها 4.9 جرام، وتتوفر بألوان الأسود والأبيض والأخضر

على الجانب الاخر تعد أبرز مزايا سماعات LinkBuds Fit WF-LS910N هي توفر مكبر صوت سوني SRS-XB100 والذي يأتي مزود بتقنية البلوتوث مجانًا لفترة محدودة، على العديد من المواقع الألكترونية والمتاجر الأخرى.

سماعات سوني LinkBuds Fit WF-LS910N

أما عن تصُميم تلك السماعات فقد تم تصميمها لراحة تدوم طوال اليوم، مع بعض الدعامات وأطراف السيليكون الرقيقة

تأتي السماعات أيضا مزودة بعلبة شحن و تعد السماعات مصنوعة من بلاستيك المُعاد تدويره، وتتميز العلبتان البيضاء والخضراء بنقش رخامي.

تستخدم سماعات الأذن وحدات Dynamic Driver X بقطر 8.4 مم. تدعم تقنية LDAC للصوت اللاسلكي عالي الدقة،

سماعات LinkBuds Fit WF-LS910N

أما في المكالمات، فتعمل ميكروفونات تشكيل الشعاع وتقنية تقليل الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي على عزل الصوت وتقليل الضوضاء الخلفية.



تأتي السماعات أيضا مزودة بمعالج سوني V2 يُشغّل خاصية إلغاء الضوضاء ومزودة ببعض الميزات الآخرى مثل مقاومة العرق والماء و تدعم سماعات الأذن أيضًا تقنيتي 360 Reality Audio وDolby Atmos مما يوفر أمكانية الأتصال عبر تقنية البلوتوث 5.3 أسرع مع اتصالًا مستقرًا بدون تقطع.

تأتي سماعات LinkBuds Fit بميزة إمكانية الاتصال بجهازين في آنٍ واحد تدعم في الوقت نفسه مساعد جوجل وأليكسا.

تشمل أدوات التحكم في السماعات النقر على نطاق واسع، والوصول السريع، والتشغيل التلقائي، وإيماءات الرأس، والتحدث للدردشة. كما يمكن تخصيص أدوات التحكم من خلال التطبيق.

يصل عمر البطارية إلى ٥.٥ ساعات مع خاصية إلغاء الضوضاء النشطة وأمكانية الشحن بواسطة USB-C لمدة ٥ دقائق مما يمنحك ساعة كاملة من التشغيل.