أسعار الدواجن والبيض اليوم 8 أبريل 2025

تعتبر الدواجن من أكثر الأطعمة الغذائية انتشارًا في كل منزل مصري لما تتمتع به من مذاق شهي وقيمة غذائية عالية وسعر مناسب، كما يعد البيض من بين المنتجات الغذائية الأكثر استخدامًا لدى الكبار والصغار، لذلك سنتعرف في السطور التالية على أسعارهم اليوم وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن

انخفض سعر الفراخ البيضاء لتسجل 81 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى الجمهور بسعر 91 جنيهًا.

انخفض سعر الفراخ الساسو ليتراوح بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها إلى الجمهور في المنافذ والأسواق بسعر يتراوح بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

تراوح سعر الفراخ البلدي بين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

سجلت فراخ الأمهات الأبيض سعر 68 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

استقر سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 40 جنيهًا إلى 54 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 جنيهًا إلى 35.5 جنيهًا.

جاء سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو بيور سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر يسجل سعر يتراوح بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيهًات.

أسعار البط

كتكوت بط فرنساوي، عمر (يوم) يتراوح سعره بين 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بط مسكوفي، عمر (يوم) بين 42 جنيهًا إلى 43 جنيهًا.

جاء سعر كتكوت بط مولار عمر (يوم) ليتراوح بين 32 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.

سجل لحم البط البلدي سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سجل لحم البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

جاء سعر لحم البط المسكوفي ليتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر لحم البط البغالي بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

سجل لحم بط مولار سعر يتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم الرومي

سجل اللحم الرومي الأبيض سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر اللحم الرومي الأسمر ليتراوح بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض