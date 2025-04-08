مطيع: أهدي فوزي بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو للقيادة السياسية الداعمة للشباب

أعرب محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو عن بالغ سعادته بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو للفترة من 2024 إلى 2028، في الانتخابات التي أُقيمت بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد.



وقال مطيع:"هذا المنصب شرف كبير لي، ويحملني مسؤولية مضاعفة لخدمة رياضة الجودو على المستوى العربي، والمساهمة في تطويرها ودعم الكوادر الشابة في مختلف البلدان العربية".



كما أود أن أشكر الجمعية العمومية للاتحاد العربي على ثقتها الغالية بي، وأوجه جزيل الشكر لزملائي في مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو على دعمهم المستمر، وكذلك لجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي على تعاونهم، وأتطلع للعمل جنبا إلى جنب معهم لتحقيق المزيد من النجاحات".



وأضاف:"أهدي هذا الفوز إلى مصر قيادة وشعبا، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم والمتواصل للشباب المصري، وتمكينه في مختلف المناصب الرياضية إقليمياً ودوليا ".



وتابع مطيع:"أتوجه أيضاً بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للاتحاد المصري للجودو، وإلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على مساندته الدائمة ".



واختتم تصريحه قائلاً: "لا يمكن أن أنسى الدور الكبير لوالدي، المهندس مطيع فخر الدين، الذي سبقني في هذا المنصب عام 2019، وكان له دور بارز في خدمة اللعبة على المستوى العربي، وأعتبر هذا الفوز امتداداً لمسيرته وعطاءه".