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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة شقيق إيمان البحر درويش وحفيد سيد درويش

حسن البحر درويش
حسن البحر درويش
تقى الجيزاوي

رحل عن عالمنا اليوم حسن البحر درويش الشقيق الأكبر للفنان إيمان البحر درويش وحفيد الفنان الراحل سيد درويش.

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء من مسجد المواساة بمدينة الأسكندرية ويقام العزاء بعد المغرب بنادي الفتح بقاعة الشهداء بالمنطقة الشمالية العسكرية كما أعلنت الصفحة الرسمية لكورال سيد درويش بالأسكندرية عبر موقع فيسبوك.

حسن البحر درويش

وكان حسن البحر درويش مايسترو وقدوة مشرفة للفن وهو الذى اقام فرقة كورال سيد درويش فى عام ١٩٩٧ واقام العديد من الحفلات المتميزة بدار الأوبرا بالقاهرة بالأسكندرية ، واختارت وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى أكاديمية دار الفنون فى روما.

حسن البحر درويش وفاة شقيق ايمان البحر درويش سيد درويش

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