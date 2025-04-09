تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة منشأة ناصر

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى منطقة منشأة ناصر.



وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية المختصة فى مديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة منشأة ناصر.

وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات، وأضافت أن الأشخاص الأربعة، بدأوا بالحفر داخل العقار منذ فترة قصيرة، بحثا عن كنوز وآثار فرعونية، لاستخراجها وبيعها وتحقيق الثراء السريع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة، وداهمت قوة من رجال الشرطة، العقار محل الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، وبحوزتهم معدات الحفر التى كانوا يستخدمونها فى التنقيب عن الآثار، كما عثر رجال الشرطة على حفرة عمقها نحو 10 أمتار وقطرها يقدر بثلاثة أمتار أحدثها المتهمون فى أرضية العقار.



وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة، بعد ان أقنعهم بعض الأشخاص بوجود آثار تحت المنزل وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.