بشرى سارة | تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025 ..تعرف عليها

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في إطار اهتمام الدولة بدعم كبار السن وتوفير كل سبل الراحة والدعم لهم خلال تنقلاتهم اليومية خاصة عبر خطوط السكة الحديد.

تسهيلات السكة الحديد لكبار السن

تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوفير العديد من تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025، حيث أعلنت الهيئة عن إطلاق حزمة من تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتوفير سبل الراحة لهم أثناء التنقل باستخدام القطارات، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما كبار السن، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة لهم.

وتشمل تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025 مجموعة متنوعة من المزايا، من أبرزها تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار تذاكر القطارات 2025، حيث يحصل المواطنون الذين تجاوزوا سن الستين عامًا على خصم 50% من قيمة تذاكر السفر، سواء على الدرجات العادية أو المكيفة، حسب اختيار الراكب.

كما يحصل من تجاوز السبعين عامًا على تذاكر سفر مجانية تمامًا على الدرجات العادية، وذلك بمجرد التوجه إلى شبابيك الحجز وتقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ولم تقتصر تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025 على التخفيضات فقط، بل تضمنت كذلك تخصيص شبابيك حجز مستقلة في المحطات الرئيسية لتفادي الزحام، وتوفير خدمات إضافية مثل عربات الجولف والكراسي المتحركة داخل المحطات دون أي رسوم إضافية، لتسهيل عملية التنقل على كبار السن وضمان وصولهم إلى الأرصفة بكل سهولة وأمان.

كما تشمل تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025 تخصيص أربعة مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية لكبار السن، ما يضمن لهم الجلوس بشكل مريح وآمن أثناء الرحلة، وهو ما يعكس اهتمام الهيئة بتوفير تجربة سفر تراعي ظروفهم الصحية واحتياجاتهم الخاصة.

وفيما يخص أسعار تذاكر القطارات لأصحاب المعاشات 2025، فقد أوضحت الهيئة أن أصحاب المعاشات ممن تجاوزوا سن الستين، يمكنهم الحصول على تراخيص سفر صادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص، والتي يتم بموجبها استبدال التراخيص بتذاكر سفر بالدرجات العادية أو المكيفة مع سداد 50% فقط من القيمة الفعلية للتذكرة، وهو ما يعد من أبرز تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025.

أما المواطنون ممن تجاوزوا عمر السبعين عامًا، فيمكنهم الاستفادة من التذاكر المجانية للدرجات العادية، من خلال التوجه إلى شباك الحجز وتقديم بطاقة الرقم القومي فقط، حيث يتم إصدار التذكرة مجانًا بعد تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ومحطة القيام والوصول على التذكرة.

حجز تذاكر القطارات

ويشار إلى أن الدولة المصرية تسعي لرقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يعتمد العديد من المواطنين المسافرين على قطارات السكة الحديد كوسيلة نقل أساسية وهامة لهم، نظرًا لسرعة وصول القطارات، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن خطوات حجز تذاكر القطارات أونلاين 2024.

و أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجميع المواطنين صرف وحجز تذاكر القطارات أونلاين 2024 بهدف الحد من زحام الركاب أمام شبابيك حجز تذاكر القطارات 2024، وتوفيرًا للجهد والوقت، حيث يستطيع المسافرين عبر خطوط سكك حديد مصر حجز تذاكر القطارات أونلاين 2024 عن طريق عدة طرق مختلفة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة للركاب.

و جاءت طرق حجز تذاكر القطارات 2024 كالتالي:

-التوجه مباشرة إلى شبابيك حجز تذاكر القطارات الموجودة بجميع المحطات على مستوى الجمهورية.

-التوجه مباشرة إلى مكاتب المدينة المنتشرة خارج محطات القطارات.

-التوجه مباشرة إلى المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية.

أما عن كيفية حجز تذاكر القطارات أونلاين 2024 فيمكنك اتباع الطرق التالية:

-تستطيع حجز تذاكر القطارات أونلاين 2024 من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر .

-تستطيع حجز تذاكر القطارات أونلاين 2024 من خلال تحميل التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الهاتف المحمول «Egyptian National Railways»، حيث يستطيع أصحاب هواتف الأندرويد تحميل التطبيق .

-تستطيع حجز تذاكر القطارات أونلاين 2024 من خلال تحميل التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الهاتف المحمول «Egyptian National Railways»، حيث يستطيع أصحاب هواتف الأيفون تحميل التطبيق .

-من خلال منظومة الدفع الفوري لـ حجز تذاكر القطارات 2024 عن طريق وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي: «فوري، أمان، ضامن، باي، خدماتي، ماجيك باي، كاش كول، طلقة».