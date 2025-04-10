ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن استخدام الزيت في الطعام؟

الزيت يسهل عملية الطهي ويُستخدم في مجموعة واسعة من الوصفات الحلوة والمالحة، ولكن ماذا يحدث عندما تبدأ بالتوقف عن استخدامه في طعامك؟ وفقًا للخبراء، تشمل بعض الفوائد فقدان الوزن على المدى القصير وتحسين صحة القلب والصحة النفسية،ولكن هناك آثار جانبية مثل ضعف امتصاص العناصر الغذائية، واختلال التوازن الهرموني، ومشاكل الهضم.



يُعتقد على نطاق واسع، أن استهلاك الزيت ضار بالصحة، يلجأ معظم الاشخاص إلى اتباع أنظمة غذائية خالية من الزيت، أو يُضيفون القليل منه إلى طعامهم للوقاية من المشاكل الصحية، بما في ذلك زيادة الوزن، وأمراض القلب، والسمنة، والالتهابات. ومع ذلك، ورغم صحة بعض هذه المعتقدات، فإن إزالة الزيت من الطعام ليس بالأمر السهل كما قد يبدو.



تأثير توقف الجسم عن استخدام الزيت لمدة شهر

ووفقاً للخبراء، عند التوقف التام عن استخدام الزيت لأكثر من شهر، قد تشعر بتغيرات كثيرة في جسمك.



- الهضم وامتصاص العناصر الغذائية

يقول الخبراء أن عدم استخدام الزيت على الإطلاق في نظامك الغذائي لمدة 30 يومًا يؤدي إلى العديد من التأثيرات قصيرة المدى على الهضم والتمثيل الغذائي.



تُوفر الزيوت أحماضًا دهنية أساسية تُساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامينات أ، د، هـ، ك. وإذا لم تُدرجها كمكوّن رئيسي، فقد يُعيق ذلك امتصاص العناصر الغذائية، مما يُؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية ومشاكل هضمية كالانتفاخ أو الإمساك نتيجةً لتغيرات في حركة الأمعاء، إن تناول الفاكهة والسلطات بدون زيت في الصلصة لن يُمكّن جسمك من استخلاص البيتا كاروتين - وهو أحد مكونات فيتامين أ - بكفاءة.



يقول الأطباء إن جسم الإنسان يحتاج إلى الدهون ليعمل أعضاؤه بكفاءة.

فالدماغ، والجهاز العصبي، والأعصاب، وجهاز التوصيل جميعها تعتمد على الدهون، ولأن اتباع نظام غذائي متوازن هو الأفضل، فمن المهم إضافة القليل من الزيت أو السمن إلى الطعام المطبوخ.



-يساعد فقط في البداية فقدان الوزن



عند التوقف عن استخدام الزيت في الطعام، قد يساعدك ذلك في البداية على إنقاص وزنك، فهو غني بالسعرات الحرارية. يقول الأطباء إن ملعقة كبيرة من الزيت تعادل حوالي 120 سعرة حرارية، ويزداد هذا الرقم حسب طريقة طهيك للطعام.

لذا، فإن التوقف عن استخدام الزيت قد يقلل من استهلاكك للسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى خسارة بضعة كيلوغرامات.

ومع ذلك، قد يكون ذلك مؤقتًا، وبسبب عدم تناول وجبات متوازنة، قد يعود الوزن مرة أخرى قريبًا.

-طعم الطعام غير مستساغ

بدون استخدام الزيت، قد لا يكون الطعام المطبوخ لذيذًا - حيث يمكن للزيت أن يعزز ملمس ونكهة أطباقك المفضلة.

يعتقد الخبراء أنه لإشباع براعم التذوق لديك، قد ينتهي بك الأمر بتناول كميات أكبر من الكربوهيدرات أو حتى الحلويات السكرية.

-يسبب اختلال التوازن الهرموني

للدهون دورٌ رئيسي في إنتاج الهرمونات في الجسم، والتي تُساعد جميعها على الحفاظ على لياقتك وصحتك. ولذلك، عند التخلص من الزيوت، يُختل توازن بعض الهرمونات، مثل الإستروجين والتستوستيرون، الضرورية للصحة الإنجابية والوظيفة العامة، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل انخفاض الرغبة الجنسية، والعقم، وآلام الدورة الشهرية وعدم انتظامها لدى النساء.

فوائد الطبخ بدون زيت



على الرغم من وجود آثار جانبية لعدم إضافة الزيت إلى طعامك، إلا أن هناك بعض الفوائد أيضًا، مثل:



-يحسن الصحة العقلية

اتباع نظام غذائي صحي يُحسّن صحتنا الجسدية، ويمكن أن يُفيد صحتنا النفسية وسلامتنا. بالسعي إلى نظام غذائي صحي ومتكامل - بتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، واختيار الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة، وشرب الكثير من الماء، والتقليل من الزيوت والدهون الزائدة يُمكنك تحسين مزاجك وشعورك العام بالراحة.



-يساعد على تحسين صحة القلب

قد تُشكّل الزيوت المُعالَجة بشكلٍ كبير خطرًا بالغًا على صحتك، فكثيرًا ما يُزيل المُصنِّعون الألياف والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى عند معالجة هذه الزيوت، التي قد تكون أيضًا مليئةً بالمواد الكيميائية، وغالبًا ما تأتي من بذور الكانولا أو الصويا أو الذرة المُعدّلة وراثيًا.



ولذلك، فإن عدم تناول هذه الأطعمة قد يكون له تأثير مفيد على قلبك، حيث أن الاستغناء عن الزيت يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، والدهون الثلاثية، وكلها تحميك من الحالات التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

المصدر: timesnownews



