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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة تضرب دولة الاحتلال ..فتاة تتعرض للاعتداء الجنسي.. والجاني مفاجأة

المجني عليها
المجني عليها

شهدت دولة الإحتلال الإسرائيلي  اليوم الخميس، فضيحة مدوية هزت النظام السياسي بدولة الإحتلال الإسرائيلي بطلتها ابنة وزيرة وزوجها وابنتهما. 


وبحسب هيئة البث الإسرائيلي ، فإن ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، قالت إنها  تعرضت لاعتداء جنسي من والديها بطريقة مصورة ومروعة.


وبحسب الخبر فقد "خرجت  شوشانا ابنة الوزيرة أوريت ستروك – عن صمتها، وقالت في مقطع مصور: "تعرضت لاعتداء جنسي من والديّ. تم تصوير الاعتداء الجنسي. أنا أعيش تحت التهديد من جهات إجرامية، وأشعر بأنني مهددة. قدّمت بلاغًا للشرطة ضد والديّ قبل مغادرتي إسرائيل".


وختمت تصريحاتها بالقول : "أطلب من شرطة إسرائيل أن تحميني، من المجرمين ومن عائلتي أيضًا. وسأكون ممتنة لمساعدة الجمهور في نشر هذه الأقوال لكل جهة ممكنة".

دولة الإحتلال وزيرة الإستيطان شرطة الإحتلال إعتداء جنسي النظام السياسي بدولة الإحتلال

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