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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن| مى القاضي تكشف حقيقة وجود خلاف بينها وبين هدى الإتربي .. موعد حفل جينفير لوبيز فى مصر

نشرة الفن
نشرة الفن
تقى الجيزاوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية .. 

مى القاضي تكشف حقيقة وجود خلاف بينها وبين هدى الإتربي

كشفت الفنانة مى القاضي حقيقة ما تداول من وجود خلافات بينها وبين الفنانة هدي الإتربي بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “العتاولة٢” الذى عرض فى الماراثون الرمضاني

بعد جنازة حماة رامي صبري .. تامر هجرس يتصدر التريند لهذا السبب

تصدر اسم الفنان تامر هجرس مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حضوره جنازة حماة الفنان رامى صبري وهو يقود موتوسيكل ، وهو ما لفت أنظار الحاضرين واعتبره البعض انه موقف طريف من الفنان

تفاصيل وموعد حفل جينفير لوبيز فى مصر

تستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى شرم الشيخ يوم ٦ يوليو القادم وتطرح التذاكر خلال الأيام المقبلة

أسرة مسلسل حسبة عمري في ضيافة واحد من الناس بهذا الموعد

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي أسرة مسلسل “حسبة عمري” ببرنامج واحد من الناس” المذاع على قناة الحياة ، وذلك يومي الأحد والاثنين

جينفير لوبيز مي القاضي هدى الإتربي مسلسل حسبة عمري

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