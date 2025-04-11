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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيفي عبده عن أزمة فريدة سيف النصر في العتاولة: أنا مظلومة

فيفي عبده
فيفي عبده
قسم الفن

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، على «نجوم إف إم» مع إنجي علي للحديث عن دورها في مسلسل «العتاولة 2»، الذي عرض في سباق دراما رمضان.


 

وقالت فيفي عبده: «ابتعدت قليلا الفترة الماضية عن الدراما، لكن عدت بشكل وأداء جديد في العتاولة 2، وأحببت المخرج أحمد خالد موسى وهو شاطر جدا، وعندما شاهدت الجزء الأول قررت التواجد في الجزء الثاني فورا، وسعدت جدا من البطولة المشتركة للعمل بتواجد أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ونسرين أمين».

وعن ربط دورها بدور الفنان فريدة سيف النصر في الجزء الأول من المسلسل، أوضحت: «أنا مظلومة في هذا الموضوع تماما ولا يخصني تمامًا، وهي دورها انتهى في الجزء الأول وأنا أقدم دور جديد تماما وخط آخر بعيدا عن دورها، والمخرج أذكى من تقليد حاجة عملها ولكن دوري كان مميزا وشكل آخر، وأنا أكن للفنانة فريدة سيف النصر كل الحب والاحترام وهي بمثابة شقيقتي، لكن أنا أعرف قيمتي ولا أتواجد في دور مكان فنانة أخرى، أنا دائما بطلة أعمال وعمري ما كنت سنيدة لأحد».

وعن حرصها الدائم على التواجد على منصات التواصل الاجتماعي والتواصل مع جمهورها، قالت: «أنا بحب أنشر الطاقة الإيجابية دائما للجمهور وأحب أشوف الناس مبسوطة».

فيفي عبده العتاولة مسلسل العتاولة

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