الأوقاف تفتتح 7 مساجد اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح ٧ مساجد اليوم الجمعة ١١ من أبريل ٢٠٢٥م، ٥ مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، ومسجدين صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ١٢٨٢ مسجدًا، من بينها ٨٦٢ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ٤٢٠ مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٣٦٣ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٢ مليارًا و ٥٧٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:

في محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد: مسجد النور، قرية جردو – مركز إطسا؛ مسجد أبي قبيس، قرية فانوس – مركز طامية؛ مسجد أيوب، عزبة أبو أيوب، قرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس؛ مسجد مصباح، قرية مطرطارس – مركز سنورس.

وفي محافظة الإسماعيلية:

إنشاء: مسجد الشراقوة، قرية البياضية – مركز القنطرة غرب.

وفي محافظة بني سويف:

صيانة: مسجد الكبير، ملاحية حسن سليم، قرية طنسا – مركز ببا.

وفي محافظة سوهاج:

صيانة: مسجد الدقيشي، قرية أولاد عزاز – مركز سوهاج.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.