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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية والطاقة المجرية

مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية والطاقة المجرية
مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية والطاقة المجرية

أعرب كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بمشاركته في فعاليات هذا الحدث الهام وبلقاء بيتر سيارتو للمرة الثانية خلال فترة قصيرة وهو ما يجسد اهتمام الجانبين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ارتكازا على العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة والشعبين في البلدين الصديقين  مشيرا الى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي  تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين .

جاء ذلك في بداية كلمته خلال فعاليات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والتي شهدت مشاركة كل من بيتر سيارتو – وزير الخارجية والتجارة المجري و الدكتورة رانيا المشاط  – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ولفيف من مسئولي الجانبين المصري والمجري.

واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة  بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصة في ضوء استكمال تنفيذ صفقة تصنيع وتوريد    1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب من خلال شركة جانزمافاج المجرية  لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر   وحيث  تم الانتهاء من توريد عدد 1037 عربة حتي الآن  من الصفقة وتم دخولها الخدمة بالهيئة والتي تتنوع أنواعها ما بين ( درجة ثالثة تهوية ديناميكية – درجة ثالثة مكيفة – درجة ثانية مكيفة – درجة اولي مكيفة ) بالإضافة إلي عربات بوفيه درجة ثانية ودرجة ثالثة مكيفة مشيرا الى الى ان هذه الصفقة هي الاضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية و هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءاً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات لاستمرار الارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى، وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب لافتا الى تنفيذ الصفقة وفق أحدث المواصفات العالمية وإلى الالتزام بالمخطط المتفق عليه لتوريد عربات الصفقة .

مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم

وأوضح الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة ومنها دولة المجر ، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مؤكدا أن مصر جاهزة للتعاون مع الشركات المجرية لإقامة مصانع جديدة في مصر وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة  للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصةً وأن السوق المصري سوق واعد وتتوافر به مقومات التصنيع المختلفة.

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إمكانية التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومحطات تحلية المياه والمصاعد والسلالم المتحركة وصناعة السيارات ومكوناتها وبطاريات وإطارات السيارات وبطاريات تخزين الطاقة والبوليستر وطلمبات رفع المياه والعمل على توطين هذه الصناعات في مصر من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والخبرات الكبيرة للشركات المجرية في هذه الصناعات.

وفي ختام كلمته توجه الوزير  بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي مؤكدا على التطلع الى مزيد من التعاون المثمر والبناء بين مصر والمجر في المرحلة المقبلة
وعلى هامش فعاليات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية  شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبحضور مسئول التعاون الدولي في مجال الطاقة بوزارة الطاقة  توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة في المجر بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة  وحيث قع على المذكرة كل من بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

كامل الوزير مجال السكك الحديدية قطاع السكك الحديدية السيسي

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