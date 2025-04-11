محافظ مطروح: زيادة سعر تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة من 10 إلى 15% سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ 10 جنيهات بأجرة السيارات المكيفة، إضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى إلى 13 جنيها عند فتح الباب و٤،٥ جنيه لكل كيلو.

واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعريفة الاجرة الجديدة لسيارات الأجرة، بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية , حيث تم تقرر اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 19 جنيه لتر

بنزين 92 .. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80 . 15.75 جنيه لتر

السولار .... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين ....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .

وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من مزيد من فرص العمل مشيرا إنه تم توفير عدد ( 68 ) فرصة عمل خلال شهر مارس الماضى للشباب من أبناء مطروح والوافدين الراغبين فى العمل من العمالة الفنية بالشركات العاملة بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية.

وأوضح خالد عبد العزيز مدير عام مديرية العمل بمطروح أن التعيين فعلى مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشات جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وذلك بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل وكذلك إجتياز اختبارات المقابلة الشخصية لتلك الشركات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة فى هذا الملف بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والحد من البطالة وتوفير مورد رزق لهم.