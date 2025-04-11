عصام صاصا: ناس شافتني بدوس عليهم بفلوسي ولكني أغلب خلق الله

كشف مطرب المهرجانات عصام صاصا، تفاصيل جديدة عن أزمته الأخيرة، مشيرا إلى أن الحادثة التي وقعت تمت بدون قصد.

وأضاف عصام صاصا، خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدم برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الناس شافت اني بدوس على الناس بفلوسي ولكني اغلب خلق الله، وممكن تكون الحادثة رزق لابناء المتوفي ولكني لا أعرفه".



وتابع عصام صاصا :"لازم أحلل الشخص مليار مرة قبل ما أمن لاي حد".



حل مطرب المهرجانات عصام صاصا ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، الذي يُعرض على شاشة MBC مصر، اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعد هذا الظهور هو الأول له إعلاميًا بعد خروجه من السجن مؤخرًا.

