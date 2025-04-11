غزل المحلة يفوز على سموحة بهدف نظيف في الدوري

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المحلة، ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق غزل المحلة، التونسي محمد رمضان بن حموده، في الدقيقة 35، عقب مراوغة جيدة للمدافع مصطفى ميدو، ووجه تسديدة قوية لتسكن شباك الهاني سليمان.

وشهدت أحداث الشوط الأول، سيطرة تامة من قبل فريق غزل المحلة، وإهدار العديد من الفرص المحققة.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب لمجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد سموحه عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس

وخاض غزل المحلة، مباراته أمام سموحة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

خط الوسط: موري توريه ، محمد “بن شرقي”، أحمد فوزي رشاد العرفاوي.

الهجوم: عبده يحيى، محمد بن حموده.