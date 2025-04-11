بيان عاجل من السعودية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأونروا

أدانت السعودية الانتهاكات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي طالت عددا من المدارس.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات، أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وجددت الخارجية السعودية رفضها القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة ( الأونروا) والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.

وتطالب السعودية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام.