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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 12-4-2025؛ على مستوي السوق الرسمية منذ آخر تداولات في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك  

وكان البنك المركزي ؛ قد أعلن عن تعطيل العمل في البنوك المصرية؛ نظرا لبدء إجازة الجهاز المصرفي الأسبوعية والتي تبدأ يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار اليوم 

ومع ختام تعاملات أمس الخميس؛ فقد الدولار مقابل الجنيه 33 قرشا من قيمته في المتوسط على مستوي البنوك المصرية .

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 51.29 جنيها للشراء و 51.39 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وصل سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع  في بنك التعمير والإسكان

متوسط السعر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيها للشراء و51.2 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.22 جنيها للشراء و 51.32 جنيها للبيع في قطر الوطني QNB.

وسحل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.23 جنيها للشراء و 51.33 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

سعر معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.28 جنيها للشراء و 51.38 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي،العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.29 جنيها للشراء و 51.39 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي،HSBC".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " نكست، سايب، قناة السويس،الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.65 جنيها للشراء و 51.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

تحسين خدمات البنوك

تلتزم البنوك المصرية، بتوجيه من البنك المركزي المصري، بتحسين مستويات الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

تركز تكليفات البنك المركزي لنحو 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا على جذب شرائح جديدة من العملاء، من خلال ابتكار منتجات متنوعة بنظام التمويل التقليدي أو الإسلامي، إلى جانب الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز مدخرات العملاء عن طريق الودائع أو الشهادات الادخارية.

تعكس هذه الإجراءات التركيز على جودة المنتجات المصرفية المقدمة للجمهور، حيث تستهدف البنوك بصورة دورية تطوير الأنشطة المصرفية المقدمة للعملاء، مما يرفع من تقييمها لدى المؤسسات البنكية الدولية والإقليمية، ويعزز من مراكز اعتمادها وجودتها.

وخلال الأسبوع الجاري، احتفل أحد المصارف العربية العاملة في السوق المصرية بنظام التمويل الإسلامي، بحصوله على شهادة ISO 9001:2015 في مجال إدارة الخدمات المصرفية.

وكشفت تقارير صادرة عن المصرف أن التقييم يتوافق مع إجراءات تحسين الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وتطويرها بصورة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

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