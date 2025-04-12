إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.