أبهرتني .. تامر حسني يرد علي عصام السقا

رد الفنان تامر حسني على تصريحات الفنان عصام السقا عنه، بعد مشاركتهما معًا في فيلم “ريستارت ” المقرر طرحه قريبًا في دور العرض.

وقال عصام السقا في تصريحات لبرنامج “الراديو بيضحك” المعروض على “الراديو 9090”، للإعلامية فاطمة مصطفى: “تامر حسني بالنسبة ليا فنان أيقوني.. وبحب قصة النجاح المؤثرة بتاعته.. وتعب وشقي عشان يوصل للمكانة اللي فيها.. ولما اتكلمت معاه وحكالي عن أزماته.. قولتله أنا متحملش الحرب اللي أنت اتحاربتها.. تامر حسني أكتر حد اتحارب في مصر عشان ميظهرش”.

ورد تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام؛ قائلًا: “يا حبيبي يا عصام ألف ألف شكر على كلامك الغالي أنا عارف إنك بتحبني من وأنت صغير وإخلاصك في حبك ليا حسيته لما قابلتك ومجهودك وشغلك على نفسك طول الوقت خلاني أفكرلك في الاختلاف اللي بتتكلم عنه والحقيقة إنك عامل ماستر سين في فيلم ريستارت من أهم المشاهد اللي فيها مضمون وتمثيل حقيقي وأنت فعلا أبهرتني فيه واللي بيزرع حب بيلاقي حب وكل الشكر والتقدير للإعلامية الجميلة فاطمة مصطفى”.



موعد عرض فيلم ريستارت



الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني أعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد ريستارت عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “إن شاء الله انتظرونا بفيلم ريستارت يوم 29 مايو بجميع دور العرض بداخل مصر وخارجها”.















