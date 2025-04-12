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أحدث ظهور لـ نجوى فؤاد بعد إصابتها بكسر فى ذراعها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحدث ظهور لـ نجوى فؤاد بعد إصابتها بكسر فى ذراعها

نجوى فؤاد ولقاء سويدان
نجوى فؤاد ولقاء سويدان
تقى الجيزاوي

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها فيديو جديد عير حسابها الرسمي بموقع انستجرام اثناء زيارتها للفنانة نجوى فؤاد بعد تعرضها لكسر فى ذراعها.

ووجهت لقاء سويدان خلال الفيديو رسالة حب للفنانة نجوي فؤاد معلقة: “القمر اللى معايا حمدلله على سلامتك يا روحي وانا عارفة انى مأثرة معاكي وانتى ست جدعة ومتجبيش سيرة حد وبتحبي كل الناس”.

لترد نجوي فؤاد معلقة: “انتى نورتيني واحلى هدية جاتلي وانا تعبانة وانتى اختى الصغيرة وحبيبتي واموت فيكي ونلتقى قريب واكون خفيت انشاءالله”.

  تفاصيل الحالة الصحية لنجوي فؤاد

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة التى المت بها حيث تعرضت الى كسر فى ذراعها. 

وقالت نجوى فؤاد فى تصريح لـ صدى البلد : "أنها تتلقى العلاج فى المنزل بعد أن تعرضت الى السقوط أمام منزلها وهو ما تسبب فى كسر بذراعها. 

وتطالب نجوى فؤاد بالدعاء لها بالشفاء من جانب جمهورها.

نجوى فؤاد توجه رسالة عتاب للفنانة غادة عبد الرازق 

وكانت قد وجهت  نجوى فؤاد، رسالة عتاب للفنانة غادة عبدالرازق، مشيرة إلى أنها لا ترد على اتصالاتها الهاتفية ولا تعرف السبب وراء هذا الأمر.

واضافت نجوى فؤاد:"كتير طلبتها وانا تعبانة ومش بترد على التليفون، وغادة عبد الرازق قاطعتني وكنت عايزا منها حاجة وكلمتها ولكنها لم ترد عليا وبعت لها رسالة على الواتساب ولكن لم تهتم وترد".

وتابعت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد:"زعلت للأسف من اللي عملته غادة معايا، واقول لها إني كلمتها عشان كنت عايزة شوية أدوية مش موجودة في مصر وانتي كنتي مسافرة فرنسا وكنت عايزاكي تشتري أدوية معاكي ليا".

المرض والوحدة| نجوى فؤاد تدخل في نوبة بكاء شديدة

دخلت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، في نوبة بكاء شديدة بعد مشاهدة صورة زوجة والدها، مشيرة إلى أن زوجة والدها مرأة صالحة وربتها وعمرها 7 شهور".

وأضافت نجوى فؤاد:"اقول لها تعالي ليا تاني وأنا محتجاكي ومفتقدة كل حاجة معاكي ولحاجات كثير".

وتابعت نجوى فؤاد: "أشعر بالوحدة ومفيش مصداقية ومحدش بييجي من قلبه، وخايقة من المرض ومحدش بيقعد جنب المريض.

نجوي فؤاد لقاء سويدان الحالة الصحية لنجوي فؤاد

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