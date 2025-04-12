البابا تواضروس يترأس غدا قداس أحد الشعانين بالإسكندرية

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدا، احتفالات أسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين، المعروف بأحد السعف احتفال بذكرى دخول السيد المسيح أورشليم.

أحد الزعف

ويترأس البابا تواضروس الثانى قداس أحد الشعانين، غدا الأحد، فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ثم يحضر صلوات الجناز العام، قبل أن يتوجه إلى دير الأنبا مقار فى وادى النطرون لقضاء خلوته الروحية المعتادة خلال أسبوع الآلام.

يوافق أحد الشعانين لعام 2025 يوم الأحد 13 أبريل، وهي من أهم المناسبات الدينية في التقويم المسيحي، التي يحتفل بها المسيحيون حول العالم، سواء في الكنائس الكاثوليكية أو الأرثوذكسية، للاحتفاء بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم قبل أسبوع من صلبه وقيامته.

ويُعد أحد الشعانين بداية الأسبوع الذي يتم فيه التأمل في الأحداث الأخيرة في حياة المسيح على الأرض.