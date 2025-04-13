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أحمد موسى: الناس زعلانة بزيادة أسعار الوقود.. شعبة المخابز: لا زيادة في أسعار العيش المدعم وتوقعات بارتفاع السياحي 25%| أخبار التوك شو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الناس زعلانة بزيادة أسعار الوقود.. شعبة المخابز: لا زيادة في أسعار العيش المدعم وتوقعات بارتفاع السياحي 25%| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


الجنيه الذهب بـ 37600 جنيه.. ومفاجأة بسعر عيار 21.. فيديو
أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، أن الذهب وصل إلى أرقام مرتفعة،  والزيادات فاقت كل التوقعات.


شعبة المخابز: لا زيادة في الخبز المدعم.. وتوقعات بارتفاع سعر الخبز السياحي 25%
أكد عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، أن ارتفاع أسعار السولار يؤثر بشكل كبير على إنتاج الخبز.


كسر في الساق.. آخر مستجدات الحالة الطبية لقندوسي لاعب سيراميكا
كشف معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل الحالة الطبية لأحمد قندوسي لاعب الفريق عقب إصابته في مباراة سيراميكا مع فاركو في الدوري.


أحمد موسى عن زيادة أسعار البنزين والسولار: الناس زعلانة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة والتصريح بأن السولار تسبب في زيادة أسعار السلع.


التنمية المحلية: تدخلات فورية ومتابعة دقيقة لتطبيق تعريفة النقل الجديدة بالمحافظات
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات "صوتك مسموع" تستقبل الشكاوى من مختلف المحافظات ويتم التدخل بشكل فوري، حيث تم التعامل مع 55 اتصالًا وشكوى منذ إعلان التعريفة الجديدة وحتى ظهر اليوم.


ياسمين عز: فخفخي جوزك يفخفخها عليكي
قدّمت الإعلامية ياسمين عز، مجموعة من النصائح المثيرة للجدل والمواقف الطريفة للزوجات، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر.


وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن أكدتا حرصهما على إنجاح المفاوضات
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ طهران وواشنطن أكدتا حرصهما على إنجاح المفاوضات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام القادمة.


أستاذ بمعهد الفلك يوضح حقيقة ظاهرة القمر الوردي .. فيديو
كشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة "القمر الوردي"، التي يترقبها العالم اليوم.

موسى أحمد موسى الخبز السولار الأهلي إيران اخبار التوك شو

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