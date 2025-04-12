الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال والإدارة الأمريكية يقودان حملة إبادة في القطاع

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني الخطير الذي يشهده القطاع نتيجة السياسات "الإجرامية" المتواصلة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" واستهداف المنشآت الحيوية.

وأكد المكتب في بيان صحفي أن "صمت العالم إزاء جرائم الاحتلال المستمرة يمثل مشاركة فعلية في العدوان والإبادة الجماعية بحق سكان غزة"، داعيًا الدول المانحة إلى التحرك العاجل لتوفير بدائل سريعة وآمنة لأنظمة الطاقة، في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في القطاع.

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال "استهدفت أكثر من 4000 منزل ومنشأة مزوّدة بأنظمة طاقة شمسية، في محاولة واضحة لتدمير مصادر الطاقة البديلة، وتكريس الحصار على القطاع المنهك أصلًا".

كما دعا المكتب الإعلامي المنظمات الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، مشددًا على ضرورة وقف استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية، وضمان حماية السكان وفقًا للقانون الدولي الإنساني.