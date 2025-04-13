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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يعلن حالة الطوارئ بالمحطات : لا مجال للأعطال وقت الاحتياج

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة محطات رفع المياه، ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات، باعتبارها من أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالاعتماد على دراسات فنية دقيقة، ووفق خطة زمنية محددة، بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأغراض الري والصرف وغيرها من الاستخدامات، وكذلك التعامل مع حالات الازدحامات المائية والطوارئ.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب في المصارف الزراعية ضمن الحدود الآمنة. كما أكد على التنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، إلى جانب التعاون مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات، والتشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية، وإنشاء خطوط احتياطية.

ووجّه الدكتور سويلم بضرورة استمرار الجهود المبذولة من جانب أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سويلم أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تم تنفيذها مؤخرًا بعدد من الإدارات المركزية، وهي: (شمال شرق الدلتا – شمال غرب الدلتا – جنوب غرب الدلتا – جنوب شرق الدلتا – وسط الدلتا – سيناء – مصر الوسطى الشمالي – مصر الوسطى الجنوبي – مصر العليا الشمالي – مصر العليا الجنوبي – جنوب الوادي). حيث تم تنفيذ عدد (234) عمرة للوحدات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى تاريخه، بالإضافة إلى تركيب وحدات طوارئ ومحركات وصناديق تروس، وإنشاء غرف محولات، وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات، وتوريد ماكينات أعشاب جديدة، وقطع غيار ميكانيكية، فضلًا عن تدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي مياه زائدة تفوق قدرة الوحدات، خاصة خلال موسم الأمطار الغزيرة.

وفي إطار خطة الوزارة لحل مشاكل المناطق الساخنة، تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان، شملت توريد عدد (5) أطقم تروس، وتنفيذ عدد (2) عمرة لمحطتي النقرة (1 - 2)، وشراء حساسات ومستلزمات حماية لأجهزة الوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات، وتركيب (3) محركات إضافية، إلى جانب أعمال صيانة أخرى.

كما تم عرض موقف المحطات الجاري طرحها، وتشمل: عملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، إنشاء محطتي الحامول وسمتاي، توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (5) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، توريد وتركيب (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة (1 - 5)، ومحطات البستان 1، وحلق الجمل، وإهناسيا

وعُرض كذلك موقف العمليات التي تم الانتهاء من البت فيها وجارٍ استكمال إجراءات طرحها، وهي:

إنشاء محطة النصر (5) الجديدة، توريد وتركيب عدد (24) صندوق تروس لمحطات المصلحة، توريد وتركيب عدد (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب.

كما ناقش الاجتماع احتياجات إدارات المصلحة المختلفة لاستكمال أعمال الصيانة الجارية، لضمان قدرة جميع المحطات على أداء مهامها في رفع التصرفات المائية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف العمالة والقوى البشرية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُشرف على عدد (598) محطة رفع، موزعة كالتالي: (369) محطة ري تخدم زمام 6.30 مليون فدان، (130) محطة صرف تخدم زمام 4.40 مليون فدان

(46) محطة خلط تخدم زمام 440 ألف فدان، (53) محطة عائمة

وتضم هذه المحطات عدد (2575) وحدة رفع.

الري وزير الري محطات رفع المياه الميكانيكا الكهرباء

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