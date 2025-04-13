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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة ومواصفات جديدة .. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعات الأذن
سماعات الأذن
لمياء الياسين

أطلقت شركة OPPO سماعات الأذن Enco Free 4 في الصين. تتميز هذه السماعات بخاصية إلغاء الضوضاء النشط حتى 55 ديسيبل، وتغطي نطاق تردد 5500 هرتز. 

سماعات OPPO Enco Free 4
 

تكتشف السماعات الضوضاء 800 مرة في الثانية، مما يساعد على تقليل تداخل الصوت البشري بنسبة 200%.

تحتوي كل سماعة أذن على ثلاثة ميكروفونات و تعمل هذه الميكروفونات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات 

على الجانب الآخر أما عن أبرز الميزات التي تقدمها السماعات فهي تقوم بإلغاء الضوضاء النشط  سواءً في الغرف الهادئة أو الشوارع المزدحمة.


مواصفات سماعات OPPO Enco Free 4
 

وفقا لموقع “ digitaltrends  ” تاتي السماعات بمُشغل صوت  11 مم ومُكبر صوت عالي التردد 6 مم.

 تدعم سماعات الأذن الصوت اللاسلكي عالي الدقة  وتوفر صوتًا مكانيًا مع ضبط مُخصص لقناة الأذن.

تشمل أهم الميزات الآخرى في السماعة ميزة الترجمة الفورية، وملخصات المكالمات والتي يمكنك النقر ثلاث مرات لتفعيلها وتوفر السماعات خدمة البلوتوث 5.4 لنطاقًا يصل إلى 400 متر لتعمل بكفاءة حتى في الأماكن المزدحمة مثل محطات القطارات. كما يمكن لسماعات الأذن تبديل الصوت تلقائيًا بين أجهزة OPPO، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.


سماعات OPPO Enco Free 4

تزن كل سماعة 4.7 جرام، وهي مقاومة للغبار والماء و تأتي كل سماعة ببطارية بسعة 62 مللي أمبير/ساعة، بينما تتسع العلبة لبطارية بسعة 530 مللي أمبير/ساعة. يعتمد عمر البطارية على استخدام تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

ويستغرق شحن سماعات الأذن حوالي ٥٠ دقيقة، و٨٠ دقيقة لعلبة الشحن باستخدام منفذ USB-C و يدعم التطبيق المصاحب حالة البطارية، وعناصر التحكم في إلغاء الضوضاء النشطة وتعد السماعات متاحة الآن للطلب المسبق في الصين ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات في 16 أبريل 2025 و يبدأ سعر إصدار Star Ceramic Silver من 449 يوانًا (حوالي 61 دولارًا أمريكيًا) وإصدار Water Blue من 399 يوانًا (حوالي 55 دولارًا أمريكيًا).

شركة Oppo سماعات الأذن سماعات الأذن Enco Free 4 الذكاء الاصطناعي مُشغل صوت

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