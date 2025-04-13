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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب رسوبهما .. القصة الكاملة لمقـ.ـتل فتاتين على يد والدهما في القاهرة

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وفاة فتاتين على يد والدهم بمنطقة الساحل في القاهرة.

القصة الكاملة لمقتل فتاتين على يد والدهما

أفادت التحريات التي أجرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الفتاتين رسبتا في امتحانات الثانوية العامة فقام والدهما بتأديبهما والتعدي عليهم بالضرب مما أسفر عن وفاتهما جراء تعذيبها.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أنه بمجرد وفاة الفتاتين حاول والدهما اخفاء جريمته واستخراج تصريح بدفنهما بإدعاء وفاتهم متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا إلا أن تقرير الطب الشرعي أكد خلاف ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الساحل تضمن بلاغا أفاد بمقتل فتاتين على يد والدهما خلال وصلة تعدي عليهما وإدعائه وفاتهم جراء إصابة بفيروس كورونا وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الأب قام بنقل ابنتيه إلى المستشفى مدعيا وفاتهم جراء إصابة بفيروس كورونا وحاول استخراج تصريح دفن لهما دون الكشف عليهم، إلا أن مفتش الصحة أكد وجود شبهة جنائية وقام بإخطار القسم.

وتبين من المعاينة والفحص والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الأب قام بالتعدي على ابنتيه بالضرب والتعذيب حتى لفظتا أنفاسهن الأخيرة في يديه بعد رسوبهما في الثانوية العامة، حيث كان يحاول تأديبهما إلا أنهم توفوا في يده.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة حول الحادث حيث صرحت بدفن جثمان الفتاتين عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

القاهرة الساحل مديرية أمن القاهرة كورونا جريمة الساحل

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