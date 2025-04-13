قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قومي المرأة يهنئ البطلة بسنت حميدة بتحطيم الرقم القياسي المصري وفوزها بذهبية بوتسوانا
طرد مبابي وسانشيز.. ريال مدريد يهزم ألافيس في الدوري الإسباني
أختي لسه بعيدة عن ربنا.. أول مواجهة بين الراقصة دينا وشقيقتها المنتقبة
داعية: حالة واحدة يحصل فيها المسلم على نصف الأجر في صلاة السُنة
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز
حكم الشرع في وعود ما قبل الزواج.. عدم تنفيذها حرام أم حلال؟
رئيس الوزراء يبحث مع وفد الصندوق العربي للإنماء دعم قطاع الصناعة
ترحيل وغرامة 100 ألف ريال| العليا للحج: عقوبات صارمة للمعتمر المخالف
وزير الرياضة يشيد بالمنتخب المصري للتنس الأرضي بعد الفوز على اسرائيل
أحد الشعانين.. الاحتلال يمنع المسيحيين من الوصول للقدس وتعليق عاجل للكنيسة الأرثوذكسية
زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
الشيخ محمد بن زايد للرئيس الشرع: استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في اطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتلقي النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث أخطره بموعد مباراته أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

موعد مباراة الاهلي وصن داونز 

وأخبر الكاف النادي الأهلي أن مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ستُقام يوم 19 أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.


كما أكد الكاف للأهلي أن مباراة العودة ستقام يوم 26 أبريل الجاري في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقي.

صن داونز جنوب افريقيا الاهلي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

محافظ الشرقية

حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

إسعاف

في يوم الصباحية.. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بالقليوبية

جنيهات ذهب

520 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

مشغولات ذهبية

متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

راشفورد

راشفورد حائر بين فيلا وكريستال بالاس.. مستقبل النجم الإنجليزي ما زال غامضًا

فريق الزمالك للكرة الطائرة

الزمالك يقرر الانسحاب من بطولة إفريقيا للأندية في الكرة الطائرة

محمود السيد

محمود السيد: فخور بذهبية بطولة العالم للسلاح.. والميدالية جاءت بعمل جماعي

بالصور

سماء إبراهيم تشارك في مقدمة عروض مهرجان الفضاءات المسرحية .. صور

سماء ابراهيم
سماء ابراهيم
سماء ابراهيم

أطعمة تهدّئ أعصابك.. اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

استخراج تصريح سفر .. الرابط والخطوات

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر

بالأحمر الناري.. شيرين رضا تثير الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى

فيديو

محمد ثروت

محمد ثروت: لا يوجد مقارنة بيني وبين الفنان فريد شوقي

جمال سليمان

جمال سليمان: بدأت مشواري بأدوار رومانسية.. ومينفعش أقول إني اتظلمت

حماده هلال يروج للعبة قمار

هل يروج حمادة هلال للعب القمار؟.. حقيقة الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا

جمال سليمان - رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان أضاف الكثير في مسلسل «أهل الخطايا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: المستشفى المعمداني .. ما أشبه الليلة بالبارحة

المزيد